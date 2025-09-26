Grave denuncia en un colegio de Curuzú Cuatiá: acusan a docente de abuso de autoridad

Un fuerte conflicto sacude al ámbito educativo en Curuzú Cuatiá, luego de que un grupo de padres y tutores denunciara a una profesora de matemática del Colegio Secundario General San Martín por presunto maltrato psicológico y abuso de autoridad. Fuentes oficiales señalaron a El Litoral que el Ministerio de Educación tomó conocimiento del hecho, este viernes se reunieron y se realizará el sumario a la docente.

Fuentes oficiales señalaron a El Litoral: “Hoy fueron los supervisores, aún se encuentran en Curuzú, están haciendo las actuaciones y van a iniciar el sumario correspondiente. Ante estas situaciones, el Ministerio actúa inmediatamente”.

La denuncia realizada por los tutores

La presentación, realizada el 18 de agosto y compartida por Todo Curuzú, asegura que la docente mantiene conductas que afectan directamente a estudiantes de 2º y 3º año, generando un clima de miedo y vulnerabilidad dentro del aula.

Según el escrito, la profesora habría realizado comentarios hirientes frente a toda la clase, como “vino tu mamá, es problemática” o “es complicada”. Además, los denunciantes sostienen que ignora las dudas de los alumnos, se niega a explicar nuevamente los temas, los amenaza con desaprobarlos y, en ocasiones, les grita.

Padres y tutores también remarcan que la situación se agrava cuando intentan consultar sobre lo que ocurre en el aula, ya que, según su testimonio, la docente tomaría represalias contra los chicos.

El impacto, afirman, es profundo, algunos estudiantes habrían optado por dejar de asistir a clases debido a la presión y el temor. En la denuncia se destaca que entre los afectados hay jóvenes con capacidades especiales y otros que atraviesan contextos familiares delicados, por lo que requieren mayor comprensión y acompañamiento.

El caso generó un fuerte debate en la comunidad educativa de Curuzú Cuatiá y los padres reclaman la intervención urgente de las autoridades para garantizar un ambiente seguro y saludable dentro del establecimiento.