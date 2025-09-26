Robaron una boca de tormenta en un barrrio de Corrientes

En un hecho con participación ciudadana, la Policía recuperó una boca de tormenta que fuera sustraída este viernes al mediodía en una calle de las 400 Viviendas del barrio Doctor Montaña.



Todo inició cuando una mujer alertó sobre la faltante de una tapa de boca de tormenta en la vía pública, lo que generó preocupación debido a las inclemencias climáticas.



Una comisión policial de la Comisaría 14° Urbana se sumó a los vecinos en la búsqueda de la tapa, que fue finalmente encontrada por otro vecino. Según su testimonio, personas desconocidas habían dejado el metal en buen estado en las inmediaciones de su domicilio.



Las partes involucradas manifestaron su intención de realizar los trámites correspondientes por la órbita municipal para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.