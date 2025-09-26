Volcó un camión cargado con 28 toneladas de alimento balanceado

En la mañana de este jueves, se produjo el vuelco del acoplado de un camión Mercedes Benz que desparramó 28 toneladas de alimento balanceado sobre la Ruta Nacional 119 a la altura del kilómetro 20, jurisdicción de la Comisaría Tercera de Curuzú Cuatiá.



El vehículo de carga era conducido por un hombre de 43 años quien por fortuna no sufrió lesiones, según publicó El Diario de Curuzú.



El camión provenía de Gualeguaychú, Entre Ríos rumbo a la ciudad correntina con 28.000 kilos de alimento balanceado, que terminó sobre la cinta asfáltica.

En el lugar actuó personal de Comisaria Tercera y una dotación de los Bomberos Voluntarios de Parada Pucheta que se encargaron de limpiar el pavimento para que luego se pudiera habilitar nuevamente la circulación.