Valdés inaugurará una nueva central térmica de biomasa en Virasoro 

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezará este miércoles, a las 10, el acto inaugural de la Central Térmica “San Alonso”, en la localidad de Virasoro.

El acto se desarrollará en el predio de la empresa Fresa, sobre la Ruta Nacional N.º 14, kilómetro 759, donde el mandatario dejará habilitado la planta, ya operativa desde marzo, representa el segundo gran proyecto de generación energética por biomasa en la zona.

Con una inversión de 120 millones de dólares, el emprendimiento se levanta sobre un predio de 15 hectáreas y está totalmente gestionado por el Grupo Insud, a diferencia de su planta gemela Fresa, inaugurada en 2020 en alianza con el Grupo Cartellone.

San Alonso tiene capacidad para producir 40 megavatios por hora, de los cuales 37 son inyectados al sistema interconectado nacional a través de Cammesa. Este aporte representa alrededor del 20 % del consumo energético de Corrientes, y se realiza íntegramente con fuentes renovables, marcando un hito en la estrategia energética sostenible de la región.

El impacto económico y social también es relevante. Se estima que la nueva central genera 150 empleos directos y hasta 300 indirectos, gracias al movimiento de materia prima forestal que demanda su funcionamiento.

Además, la energía producida favorecerá a comunidades como Santo Tomé, La Cruz y Virasoro, así como al polo industrial de la zona.

Con esta inauguración, Corrientes avanza en su compromiso con la diversificación energética y la sostenibilidad, consolidando a Virasoro como un eje estratégico para el desarrollo industrial y ambientalmente responsable.