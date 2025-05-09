Comienza el pago del plus a municipales: el cronograma completo

El intendente, Eduardo Tassano informó este viernes a través de sus redes sociales el inicio del pago del primer adicional de mayo para los trabajadores municipales de la ciudad de Corrientes. El cronograma se desarrollará entre el lunes 12 y el miércoles 14.

Los empleados de planta permanente, contratados y los agentes Neike bancarizados recibirán el depósito en sus cuentas bancarias este lunes 12, con disponibilidad inmediata a través de cajeros automáticos.

Por su parte, los agentes Neike que no están bancarizados deberán acercarse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, donde podrán cobrar en los siguientes horarios: de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20. El cronograma es el siguiente:

Lunes 12: DNI terminados en 0, 1 y 2

Martes 13: DNI terminados en 3, 4, 5 y 6

Miércoles 14: DNI terminados en 7, 8 y 9

En tanto, los Neike bancarizados que aún no cuentan con tarjeta de débito deberán presentarse en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en avenida Teniente Ibáñez 1826, también de acuerdo al mismo cronograma según la terminación del documento.