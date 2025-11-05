Día del Empleado Municipal: Cómo funcionarán los servicios

La Municipalidad de Corrientes informó que este viernes 7 de noviembre varias oficinas no brindarán atención al público debido a la conmemoración del Día del Empleado Municipal.

De todos modos, se garantizan los servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos, que se realizará con normalidad tanto en las zonas habituales como en los barrios que cuentan con recolección diferenciada.

Qué oficinas estarán cerradas

No habrá atención en la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), la Caja Municipal de Préstamos, el Centro Emisor de Licencias de Conducir, ni en otras oficinas administrativas. Los turnos ya otorgados para licencias serán reprogramados y se podrá consultar al 4484681.

El Tribunal Administrativo de Faltas permanecerá cerrado, pero contará con servicio de guardia el sábado 8 de 9 a 15 para trámites abreviados, como el retiro de vehículos de la vía pública. En tanto, el Juzgado de Faltas N°6 atenderá también de 9 a 15 por cuestiones urgentes, y el domingo habrá guardia de 8 a 16.

Las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) y los puntos SUBE no abrirán sus puertas, aunque el estacionamiento medido funcionará con normalidad.

Guardias y servicios especiales

La Dirección General de Defunciones mantendrá una guardia de 7 a 19 en la oficina de 25 de Mayo al 1100 para trámites urgentes como inhumaciones y traslados. Los cementerios San Juan Bautista y Laguna Brava estarán abiertos de 7 a 17.

Las Ferias de la Ciudad trabajarán con normalidad en sus puntos habituales: plaza República del Perú (Mil Viviendas), plazoleta Los Inmigrantes (barrio Berón de Astrada) y en Larrea al 3400 (Laguna Seca), de 8 a 13.

Por su parte, los Centros de Informes Turísticos atenderán con guardias en distintos puntos: Terminal (8 a 14), Plaza Vera y Paseo del Puerto (7 a 15), Plaza Cabral (14 a 20) y paseo Arazaty (16 a 20).