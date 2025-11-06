Justicia de Corrientes: 9 años de prisión para el psicólogo que abusó de un joven con discapacidad en Itá Ibaté

La Justicia correntina dictó sentencia este jueves contra un profesional de la salud por un grave delito contra la integridad sexual. El Tribunal de Juicio Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial impuso una pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo al psicólogo Ricardo Daniel Chercasky, hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal.

La víctima, un joven de 15 años con discapacidad, fue objeto del delito en la localidad de Itá Ibaté. Chercasky se desempeñaba como profesional en el hospital “Inmaculada Concepción” de dicha localidad.

Proceso judicial y veredicto unánime

El Tribunal de Juicio estuvo compuesto por los doctores María Mercedes Leconte (presidente), Ana del Carmen Figueredo y Darío Alejandro Ortíz (vocales). La semana pasada, los magistrados declararon la culpabilidad unánime del imputado.

La audiencia de cesura de pena, en la que se definieron los años de cárcel, se inició hoy a las 11:30, y en ella se escucharon los alegatos finales de la Fiscalía, la Querella, el Asesor de Menores y la Defensa.

Además de los nueve años de prisión, el Tribunal dispuso la prohibición de que el condenado tome contacto con la víctima. Los fundamentos completos de la sentencia serán publicados el próximo jueves 13 de noviembre.

Foto: Cachito Monzón

Origen de la denuncia

La denuncia contra el psicólogo se formalizó el 20 de enero de este año. La causa avanzó rápidamente y a principios de septiembre ya había superado el “control de acusación” ante el juez de Garantías Leandro Andrés Maciel, donde se reunieron las evidencias clave que condujeron a la condena.