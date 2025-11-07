Fuerza internacional en Gaza: Donald Trump anticipó que el despliegue será pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que una fuerza internacional de estabilización, coordinada por Washington, será desplegada en Gaza “muy pronto”.

El anuncio se produjo el pasado jueves, apenas 24 horas después de que EE.UU. presentara ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución en respaldo al plan de paz estadounidense para el territorio palestino, que contempla la creación de esta fuerza conjunta.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump detalló que el comando especial podría incluir tropas de Catar, Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. “Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Las cosas van bien en Gaza”, expresó el republicano.

Además, fuentes diplomáticas señalaron que varios países ya manifestaron su intención de participar, aunque subrayaron que el despliegue solo podrá concretarse con un mandato formal del Consejo de Seguridad que autorice la presencia militar internacional en suelo palestino.



(Con información de Perfil).