Supuesto ciclón en Corrientes: qué dicen los meteorólogos

En las últimas horas trascendió sobre la llegada de un doble ciclón de Brasil a la región que podría afectar a la provincia de Corrientes. El Litoral consultó a especialistas en meteorología e informaron que por el momento los radares del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten sobre tormentas fuertes y abundantes lluvias para este viernes producto de la ciclogénesis, pero no se prevé un fenómeno de tal magnitud.

En los últimos fines de semana se produjeron tormentas de variada intensidad, el mes de octubre terminó con acumulados superadores por la cantidad de agua caída y para viernes rige alerta amarilla por tormentas fuertes, acumulados de 80 mm y ráfagas de vientos de 50 kilómetros por hora.

La voz de los especialistas

Raúl Andrés Durán, licenciado en ciencias atmosféricas (meteorólogo) expresó a El Litoral: “Lo que va a suceder es algo relativamente normal en esta época del año. Se llama ciclogénesis. Se va a formar un centro de baja presión en el sur de Brasil y eso va a tener aparejado un frente frío que va a estar generando tormentas en Corrientes y noreste del país.

Mientras que la doctora en recursos naturales, observadora meteorológica e ingeniera agrónoma, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral: “Hay un centro en Formosa y otro en Brasil, pero hasta el momento solo tenemos alerta amarilla para este viernes. Viene abundante lluvia desde el Suroeste hacia el Noreste como normalmente”.

Un ciclón tropical es un grupo de tormentas eléctricas que giran alrededor de un sistema de baja presión en un océano cálido y que persiste durante más de seis horas. El sistema de baja presión se ubica en el centro. Sin embargo, hasta el momento en Corrientes se descarta que ocurra este fenómeno.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes, por lo que se prevé que ocurran precipitaciones en cortos periodos de tiempo, vientos y posible granizo. Las temperaturas durante la jornada rondarán entre los 22°C y los 17°C.

A qué hora ocurrirá en Corrientes

“Las lluvias van a comenzar en la madrugada y se van a extender hasta la tarde. A la noche ya va a mejorar sin precipitaciones. La mayor intensidad va a estar dada en el transcurso de la mañana hay que estar atentos con las actualizaciones del servicio meteorológico para saber si no elevan el nivel de alerta naranja porque se esperan que las tormentas sean un poco intensas”, adelantó Durán a este medio.

“Hay que estar atentos a las actualizaciones, no va a ser nada catastrófico, no es el fin del mundo es algo que pasa relativamente seguido en esta época del año. Nada más que ahora tomó fuerza la denominación de "doble ciclón", no es algo fuera de lo común ni algo que ya hemos pasado vivido en algún otro momento”, agregó el meteorólogo.

La alerta amarilla indica que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En particular, para el norte del litoral se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

