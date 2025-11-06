Corrientes y Paso de la Patria: desarticulan banda de explotación sexual y rescatan a una víctima

Una red trata de personas fue desbaratada por la Policía Federal en Paso de la Patria el pasado viernes 31 de octubre.

Tras una investigación de varios meses se realizó un operativo que resultó la zona en El Rincón, sobre avenida Virgen de Itatí, donde se detuvo la marcha de un vehículo.

Los efectivos federales demoraron a dos personas y se rescató a una víctima de trata de personas, la cual fue puesta a resguardo y atendida por una psicóloga.

Los demorados, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, están vinculados a una red de captación de mujeres para su explotación sexual.

Por otro lado, se realizaron siete allanamientos en diferentes domicilios, destacándose un local de la ciudad de Corrientes, dedicado al rubro de tatuajes, siendo el lugar donde se captaba a las mujeres.

Esta red de trata de personas está vinculada a una demanda de turismo sexual. Se supo que estos coordinaban los encuentros con esta red que disponía de las mujeres captadas en el local mencionado.