Pedro: “Nadie puede cuestionar que Valdés marcó el rumbo de Corrientes”

n El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, fue recibido por el director propietario del diario El Litoral, Carlos Romero Feris, con quién dialogó sobre la realidad provincial y las perspectivas a futura de cara a la contienda electoral del 31 de agosto. También formaron parte de la reunión el director ejecutivo del medio, Juan José Romero Feris, y el gerente general, Carlos Romero Pucciariello.

"Hoy hay un camino trazado que es fácil de identificar por la huella que deja. Solo basta ver el Hospital de Campaña, los avances en Educación, con la plataforma CorrientesPlay, la política industrial, la provincia está muy bien encaminada. Faltan cosas, seguro, pero nadie puede cuestionar que se marcó un rumbo y se lo respeta. No hay un candidato que proponga alternativas a lo que hizo el gobierno de Gustavo Valdés. El debate pasa por descalificar al otro, buscar errores y magnificar la crítica, pero lo cierto es que no hay una alternativa que supera el camino trazado por Valdés", dijo Braillard Poccard.

El funcionario elogió la eficiencia de la gestión provincial. Hizo hincapié en la responsabilidad fiscal y el desendeudamiento, como pilares de estabilidad.“El vicegobernador puso como ejemplo el desempeño económico de Corrientes, destacando que la provincia no se encuentra entre las12 jurisdicciones que se endeudaron durante el último año, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, algunas de las cuales debenahora refinanciar compromisos millonarios. “Corrientes no está en esa lista porque no tiene deudas. Los pocos servicios de deuda que se pagan se cubren con apenas tres días decoparticipación al año. Eso es un capital extraordinario”, remarcó.

Asimismo, Braillard Poccard reflexionó sobre errores históricos en la administración nacional, como la falta de aprovechamiento delcontexto favorable durante la época de la convertibilidad, y apuntó a las consecuencias traumáticas de su final.Criticó la falta deprevisión a largo plazo y mencionó el impacto de los discursos duros y del rol de las redes sociales en la política contemporánea.

“Hubo momentos en los que se pudo haber hecho una transformación económica de fondo, pero no se aprovechó. La convertibilidad,por ejemplo, vino con un ingreso extraordinario producto de la venta de empresas del Estado, y sin embargo la salida fue catastróca”,recordó.