Plus para municipales: este martes 17 inicia el pago

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano informó este jueves por la mañana que se comenzará a pagar el Plus Complementario este martes 17 de junio y el cronograma se extenderá hasta el jueves 19. El mismo está destinado a trabajadores de planta, contrato y agentes Neike.

El adicional será depositado en sus respectivas cuentas y estará disponible en cajeros automáticos para aquellos que estén bancarizados. Sin embargo, los trabajadores Neike que no están bancarizados, deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269.

Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

En este caso, porque el lunes es feriado, el martes 17 de junio les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el miércoles 18 de junio, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el jueves 19 de junio, a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.

En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente que va del martes 17 al jueves 19 de junio.



