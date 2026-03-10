Corrientes: robo millonario en una forrajería de Goya

Se registró un robo millonario el lunes por la madrugada en un comercio de la ciudad de Goya. El delincuente ingresó tras violentar la seguridad del local y se llevó 3 millones de pesos de la forrajería “Don José”, ubicada sobre avenida Neustadt casi Ruta 12.

Según información policial, el autor del robo ingresó por el techo a la altura de un estractor de aire. De esa manera, tuvo acceso a la oficina donde se encontraba el dinero en efectivo.

La situación fue advertida por los dueños del comercio, quienes radicaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Quinta de Goya.

La Policía habría identificado al autor del robo, ya que las cámaras de seguridad del negocio detectaron su ingreso. De todos modos, todavía no se confirmó la detención.