El 100% de los alumnos secundarios de Bella Vista ya cuentan con una notebook

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, hizo entrega este lunes de 1.195 notebooks en el predio de la Escuela Normal de la ciudad de Bella Vista.

Luego de esta entrega, el 100% de los alumnos del nivel secundario de la localidad cuentan con sus respectivos equipamientos, informó el Gobierno.

De las 1195 notebooks del Programa Incluir Futuro entregadas por el Gobierno de Corrientes en dicho acto, fueron 15 para la Extensión Áulica que funciona en la Escuela N°846 (Colegio Secundario “José Luis Sersic”); la Escuela Agrotécnica “Manuel Belgrano” recibió 164 computadoras; 110 fueron para el Colegio Secundario del barrio Norte; 147 recibió el Colegio Secundario “Dr. José Luis Sersic”; a la Escuela Normal le correspondió 367; y a la Escuela Técnica “Dr. Juan Esteban Martínez” 392 unidades.

En ese marco, el Mandatario provincial celebró que “después de 4 años de esfuerzo y de inversión, hoy en Bellavista completamos y tenemos todos los alumnos hasta el último de la escuela secundaria con computadora”. “Eso es inclusión y es una respuesta de la escuela pública a las necesidades actuales” remarcó.

Hablo además de la aparición de la Inteligencia Artificial (IA), que “va a cambiar, que cambió y está cambiando el mundo, ya que actualmente cualquier chico tiene acceso y respuesta a cualquier pregunta a través de una computadora”.

Algo en lo cual “los correntinos estamos dando grandes pasos”, y cerró deseando que “espera que este sea el gran paso y que la escuela pública, los alumnos, y las familias de Corrientes estén incluidas en el futuro”.

Por su parte, la ministra de Educación de la Provincia, Práxedes López, expresó que “comparto con ustedes esta alegría doblemente: ustedes por recibir esta computadora, pero nosotros como Gobierno de la Provincia por cumplir ese objetivo que nos trazamos, que es la entrega de una notebook a cada alumno que ingresa a la escuela secundaria”.

A lo que añadió, que es un logro que “en la víspera del Bicentenario de esta querida ciudad, el 100% de la matrícula reciba una computadora”.

Acompañaron al gobernador Valdés, los ministros de Salud Pública, Ricardo Cardozo; de Turismo, Alejandra Eliciri; Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni; de Ciencia y Tecnología, Natalia Romero; entre otros funcionarios provinciales y municipales.

