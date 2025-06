La Convención de Eli delegó a los apoderados el cierre de alianzas electorales

Los convencionales de Eli Encuentro Liberal, decidieron facultar a sus apoderados para suscribir las alianzas que se aprueben (el plazo vence el 30 de junio), también aprobar la plataforma electoral común y demás documentos requeridos para la constitución e inscripción de las mismas.

Del mismo modo, los apoderados quedaron facultados para las alianzas municipales, tanto para la elección provincial de agosto como de las nacionales del 26 de octubre.

La convención, a la que asistieron 57 de 60 miembros, fue presidida por Pedro Cassani, siendo electos vicepresidentes María del Carmen ”Chinina” Santinón de Santa Lucía y Dominga Esquivel de San Luis del Palmar y secretarios: Lucía Centurión y Horacio Pozo.

Primeramente el apoderado Fabian Darré dio precisiones sobre la convocatoria a elección de gobernador y legisladores provinciales; remarcando que 73 comunas votarán el 31 de agosto.

“El lunes 30 de junio vence el plazo para elecciones y el 12 de julio vence el plazo para la elección de candidatos, con la aclaración de que esta convención es la única que puede autorizar la presentación de ELI en alianzas, pudiendo delegar –claro está- a los apoderados”, detalló el Dr. Darré.

El presidente Cassani hizo un informe de la situación partidaria en vistas a los acuerdos electorales reflexionando sobre el rol de los partidos políticos en esta etapa de cambios.

“Nosotros hacemos política con lealtad. Cuando el partido tuvo que decidir a quien apoyar para presidente lo hicimos por Javier Milei, porque era quien representaba nuestras ideas de libertad… Queríamos un cambio y queríamos ser conducidos por alguien que tenga una mirada parecida a la nuestra”, recordó.

“Federico Tournier tuvo la oportunidad de representar al pueblo de Corrientes en el Congreso Nacional… y tuvo la misma sintonía con el Ejecutivo Nacional… Porque tenemos valores y principios. NO andamos diciendo una cosa en Corrientes y otra a nivel nacional. Somos coherentes. Y estamos orgullosos de nuestro diputado nacional”, señaló.

En ese esquema comentó los diálogos con funcionarios del presidente Javier Milei y la situación de miles de correntinos que se ven afectados por el deficiente servicio de salud pública. “Nos preocupa lo que no hace el gobierno provincial. Hablamos también con docentes, comunidad educativa en general, y lamentablemente cada ciclo lectivo que termina los papás nos ponemos contentos porque finalizan un ciclo lectivo pero sabemos que la calidad educativa es pésima. Y no es Perucho el que lo dice. Lean el informe de Aprender (el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrolla). Menos 1 sobre 10 saben leer. Esto es lo que nos tiene que preocupar… tenemos dos opciones: o decir que está todo bien o manifestar que no estamos de acuerdo”.

En el mismo sentido, se refirió a la deficiencia en seguridad en todo territorio correntino… “Estas cosas nos alejaron del gobierno provincial. Como dirigentes tenemos la responsabilidad de dejar legados. Como presidente, eso me desvela. Porque sino, nuestro paso habrá sido fugaz…”, citó entre otras áreas delicadas de la gestión provincial.