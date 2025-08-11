Sofía Meabe debuta en los Panamericanos Junior

La actividad del tenis en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se puso en marcha este lunes, pero la correntina Sofía Meabe debutará recién este martes. Las canchas del Rakiura Resort alberga la competencia de tenis en el evento multideportivo en la capital paraguaya.

La presentación de Meabe será contra la local Victoria López Ocampos. Las dos jugadores tienen 17 años. La correntina figura en el puesto 157 del ránking juniors ITF, mientras que la paraguaya está 302.

La ganadora de este enfrentamiento, se medirá en los octavos de final con la ganadora del partido entre Valentina Vargas (Ecuador) y Abril Cardenas (México).

La principal favorita en el certamen femenino de ASU 2025 es Sol Larraya, jugadora de 17 años que figura en el puesto 33 del escalafón que realiza la Federación Internacional de Tenis.

Meabe, que viene de competir en México y Barcelona en la previa a los Panamericanos, también competirá en el doble mixto de ASU 2025 junto a Dante Pagani. En la primera ronda, por ser la dupla preclasificada en primer lugar, avanzaron sin jugar. En los cuartos de final jugarán, recién el miércoles, contra los vencedores del partido entre los brasileños Nathalia Pontes y Gustavo De Oliveira y los bolivianos Dayanara Velazco y Oliver Solís.