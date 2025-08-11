Presentación con derrota para Midón en Bulgaria

El tenista correntino Lautaro Midón perdió en su presentación en el Challenger de Sofía. Luego de su paso por Alemania, donde jugó dos torneos también dentro del circuito ATP Challenger, el joven de 21 años, se trasladó hasta Bulgaria para continuar con su agenda europea.

Este lunes, por la primera ronda del CH Sofía I que se juega sobre polvo de ladrillo, Midón, ubicado en el puesto 274 del ránking de la ATP, cayó frente al esloveno Milos Karol (367) por 6-1 6-3 en apenas 59 minutos de juego.

El encuentro correspondió a la primera ronda de individuales de la Genesis Trading Cup donde Midón (21 años) aparecía como cuarto preclasificado.

El correntino figura en el cuadro de dobles junto al español Nicolás Sánchez Izquierdo. En la primera ronda, los rivales serán los bosnios Nerman Fatic y Andrej Nejdic.

La próxima semana, Midón tiene previsto participar en otro challenger en Sofía, pero en esta oportunidad será de categoría 75.