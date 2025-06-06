Las 17 cuadras de cordón cuneta que inauguraron en dos barrios de Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés dejó inauguradas este viernes, 17 cuadras de cordón cuneta y enripiado en los barrios Unión y Ayuda Mutua en la ciudad de Corrientes, obra clave que optimiza el tránsito y la seguridad vial.

La infraestructura vial abarcó un total de 2.788,28 metros lineales, a fin de erradicar totalmente las calles de tierra, dotándolas de cordones cuneta y calles enripiadas, mejorando el escurrimiento pluvial de las calles intervenidas.

Se creó una barriada entre los tramos ejecutados con vías ya pavimentadas, generando conexiones con las calles Santa Rosa al oeste, Las Heras al norte y al sur con la calle Madariaga. Estas últimas arterias están vinculadas directamente con las avenidas Chacabuco y Maipú

La nueva infraestructura vial implica una mejor movilidad, más segura y confiable para los vecinos y transeúntes, creando un entorno más saludable, seguro, y facilitando los accesos permanentes a los barrios y a los servicios públicos en esta zona de la ciudad.

La obra se realizó con equipos propios de Vialidad Urbana, con inversión del Gobierno Provincial, mejorando sustancialmente el tránsito y la seguridad vial.

El cordón cuneta de 17 cuadras comprende las siguientes calles: Santo Domingo: e/Santa Rosa y J. Alfredo Ferreyra (2 cuadras); 3 de abril: e/Santa Rosa y J. Alfredo Ferreyra (2 cuadras); Posadas: e/Santa Rosa y J. Alfredo Ferreyra (2 cuadras); Alcaraz: e/Santa Rosa y J. Alfredo Ferreyra (2 cuadras); Bolivia: e/Las Heras y Madariaga (2 cuadras); Chile: e/las Heras y Madariaga (2 cuadras); J. Alfredo Ferreyra: e/Las Heras y Madariaga (5 cuadras).

En su discurso, Valdés señaló que luego de tantos años, se da esta inversión del Gobierno de Corrientes, para darle “transitabilidad, como una forma de reparación histórica a este barrio”, teniendo en cuanta que “muchos pasaron antes y se olvidaron de esta parte de Corrientes”.

“Llevamos intervenidas cerca de 4 mil cuadras de cordón cuneta y pavimentación para apoyar a los correntinos, sumado también a desagües pluviales”, enfatizó el mandatario, acotando que es necesario seguir en este “rumbo de cambio y desarrollo”, apuntando a que los “vecinos tengan dignidad al momento de transitar las calles”.

Continuando con sus conceptos, el gobernador aseguró que “vamos a seguir mejorando la infraestructura urbana en Capital”, conglomerado en el que vive el 40% de la población de la Provincia.

Tras destacar que esta obra demandó una inversión del orden de los 500 millones de pesos, Valdés anunció que “muy pronto vamos a invertir también para que el asfalto llegue a este barrio”, trabajando conjuntamente con la Municipalidad, Vialidad Provincial y el ministerio de Obras Públicas, con la “convicción de seguir avanzando hacia una gran ciudad”.

“Esta zona estaba abandonada y con esta obra ahora hay esperanza en un futuro mejor”, puntualizó Valdés, quién para finalizar deseó a los vecinos que disfruten de la misma y anheló para todos “una mejor calidad de vida”. Es una zona central, estaba abandonado, esperanza de seguir construyendo todos los días una ciudad mejor. Juntos mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y a disfrutar de la obra.