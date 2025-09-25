¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Gustavo Valdés Día del Empleado de Comercio
Elecciones de octubre

Talero Podestá: "Los diputados representamos al pueblo, no a los gobernadores"

El candidato a diputado nacional por Corrientes Nos Une, Francisco “Talero” Podestá, habló sobre su visión de la campaña y el rol que asumirá en el Congreso de llegar a la banca.

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 12:16

El candidato a diputado nacional por Corrientes Nos Une, Francisco “Talero” Podestá, habló sobre su visión de la campaña y el rol que asumirá en el Congreso. “Los diputados representamos al pueblo, no a los gobernadores”, subrayó en diálogo con Hoja de Ruta.

“Eso es lo que establece la Constitución, no dependo del gobernador. Pero si Valdés me convoca y me dice que necesita que haga tal tarea, por supuesto lo voy a escuchar. Todo lo que pueda hacer desde el Congreso para colaborar con Corrientes lo voy a hacer”, señaló.

Consultado por la campaña, aseguró que es “muy tranquila” y distinta a las anteriores. En ese sentido, destacó que uno de los ejes será la docencia sobre la boleta única: “Yo presenté el primer proyecto de boleta única en la Legislatura provincial. No prosperó, pero ahora celebro que se implemente este sistema. Es más fácil, menos costoso y más práctico para el ciudadano”.

Podestá también se refirió a la coyuntura nacional y al estilo del presidente Javier Milei: “El presidente es muy particular. La división de poderes hay que respetarla. Él tiene herramientas, el Congreso también las tiene y el Poder Judicial también. No se puede hacer lo que uno quiere porque no le complace. Tocar a los jubilados es una locura. Desfinanciar a las universidades es un error gravísimo que a largo plazo se paga. Como hijo de obreros y orgulloso egresado de la universidad pública, me parece nefasto”.

Sobre su perfil legislativo, fue categórico:“Voy a trabajar para Corrientes, independientemente de quién me lo pida. Si lo que propone Milei sirve a Corrientes, lo voy a votar. Y si no, no”.

Mirá la nota completa

 

