Operadores turísticos denuncian bloqueo de acceso al portal San Nicolás del Iberá de parte de un privado

El portal San Nicolás, uno de los ingresos a los Esteros del Iberá por la localidad de San Miguel, atraviesa una crítica situación que amenaza con dejar sin trabajo a decenas de familias que viven del turismo de naturaleza.

Jorge Mazzochi, operador turístico con más de diez años de experiencia en la zona, advirtió que el camino de acceso “siempre fue el peor de todos los portales” y que, pese al crecimiento de la actividad turística en la región, nunca se concretaron mejoras.

“Hoy estamos a merced de un propietario de una forestal que quiere cerrar el paso con una tranquera hasta que él mismo arregle el camino. Eso podría dejarnos sin trabajo durante toda la temporada, porque el verano aquí es temporada baja”, señaló en diálogo con Hoja de Ruta.

Mazzochi explicó que la situación se agrava porque el acceso al parque nacional debe ser público, pero actualmente está condicionado por intereses privados. “No puede ser que un área protegida de todos los argentinos dependa de la decisión de un encargado de empresa forestal. El turismo es nuestro sustento y necesitamos un camino libre y transitable”, remarcó.

El operador también criticó la falta de acompañamiento institucional: “En la reunión estuvieron representantes de Parques Nacionales y del municipio de San Miguel, pero nadie dio respuestas claras. El comité Iberá ni siquiera estuvo presente. La palabra que resume esto es desidia”.

Mazzochi recordó que San Nicolás es un portal con particularidades únicas, ya que concentra gran cantidad de fauna y tiene un enorme potencial ecoturístico: “Mientras otros portales crecieron en infraestructura, San Nicolás sigue abandonado. Es increíble que el municipio de San Miguel, teniendo este recurso en su puerta, nunca se haya comprometido con su desarrollo”.

Ante el bloqueo, los operadores y guías debieron rechazar reservas y derivar turistas hacia otros portales, en un contexto de baja de la actividad turística a nivel nacional. Además, los propios guardaparques tienen dificultades para ingresar o salir a buscar suministros.

El sector presentó una nota formal a Parques Nacionales y al comité Iberá para exigir una solución inmediata. “Si no visibilizamos este reclamo, quedamos a la deriva. Son muchas familias las que dependen de este portal”, concluyó Mazzochi.

