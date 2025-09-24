Un descuido con brasas desató un incendio frente a un supermercado en Corrientes

Un incendio de pastizales generó alarma este miércoles por la mañana en la ciudad de Corrientes, cuando una densa columna de humo sorprendió a los transeúntes y automovilistas que circulaban por la Ruta 5, a la altura del kilómetro 500, frente a un reconocido supermercado mayorista.

El siniestro se registró alrededor de las 10,20, tras un aviso al 911 que movilizó al personal de guardia de bomberos voluntarios. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que las llamas se habían propagado en un descampado por acción del viento.

Desde Bomberos de Corrientes explicaron a El Litoral, que la causa del fuego habría sido un descuido humano.

Cómo inició el fuego

“Hemos encontrado una montaña de brasa, se ve que a lo mejor alguien estuvo cocinando algo o vendiendo torta asada. Dejaron una montañita de brasa y aparentemente el viento lo alimentó y se propagó”, indicaron.

A pesar del temor inicial que generó la humareda, los bomberos llevaron tranquilidad: “Hubo mucho humo, pero la quemazón o el fuego era muy poco. Así que, no hubo riesgo”.

Índice de incendio "muy alto" en Corrientes

El episodio se da en un contexto crítico en la provincia. La Dirección de Recursos Forestales advirtió que el índice de incendio en el extremo norte de Corrientes es actualmente “muy alto”. Por lo que, las condiciones de quema son “críticas” y que pueden presentarse “coronamientos y fuegos con comportamientos erráticos”.

Dirección de Recursos Forestales

Si bien el fuego en la Ruta 5 fue controlado rápidamente, insisten en que la población extreme precauciones y evite cualquier tipo de quema o actividad que implique brasas al aire libre.