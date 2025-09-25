¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes Gustavo Valdés Día del Empleado de Comercio
Incendio en Corrientes Gustavo Valdés Día del Empleado de Comercio
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PREVENCIÓN Y CONTROL

Paso de los Libres: secuestraron un auto que presentaba adulteraciones

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 12:14

La Policía de Corrientes informó que en la mañana de este miércoles secuestraron un automóvil que presentaba irregularidades en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Tras realizarse un operativo de prevención, los agentes detuvieron la marcha de un rodado Honda Civic que no tenía numeración alfanumérica del motor y la chapa patente. Además, el chasis presentaban adulteraciones y no coincidían entre sí.

Ante esta situación, la Policía demoró al hombre y secuestró preventivamente el vehículo. Tanto el conductor como el automóvil fueron trasladados a la dependencia policial local, donde continúan los trámites correspondientes para esclarecer el caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD