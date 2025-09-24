Ituzaingó presentó su ambicioso Plan Maestro Costanera para la próxima década

El intendente de la ciudad de Ituzaingó y gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, lideró este miércoles la presentación del Plan Maestro Costanera-2026-2036, una propuesta integral para el desarrollo del frente ribereño de la ciudad.

El evento contó con la participación de los arquitectos y diseñadores del proyecto, quienes detallaron los objetivos y la visión de esta iniciativa a largo plazo.

A través de sus redes sociales, Valdés expresó la meta del plan: "Con el Master Plan de la Defensa y el Paseo Costero soñamos con una costanera más segura, moderna y llena de vida: un lugar para compartir, y disfrutar".

Un proyecto integral en etapas

El ambicioso plan contempla un desarrollo integral dividido en cinco etapas. En la presentación se brindaron detalles sobre las primeras cuatro, mientras que la quinta, que abarca la zona del puerto, será trabajada más adelante.

La primera etapa del proyecto se encuentra prácticamente lista para su inicio, ya que los fondos necesarios están disponibles. Este avance no solo implica la modernización de la costanera, sino también la construcción de una defensa costera para evitar la erosión de los barrancos y proteger la ribera.

En su totalidad, el proyecto busca transformar la ciudad de Ituzaingó al combinar infraestructura, urbanismo y preservación ambiental.