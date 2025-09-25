Corrientes: recuperaron una bici que fue robada momentos antes

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este miércoles recuperaron una bicicleta que fue denunciada como sustraída en la ciudad capital.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:30 , luego de que la policía recibiera información sobre un hecho delictivo. Inmediatamente, se inició una investigación que incluyó la observación de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar y localizar al presunto autor.

Como consecuencia, se detuvo al joven, quien tenía en su poder una bicicleta marca Overtech, modelo Fortis rodado 29, que coincide con la denuncia por robo.

Tanto el demorado como la bicicleta fueron trasladados a la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, donde se continúan con los trámites correspondientes.