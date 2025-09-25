¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes Gustavo Valdés Día del Empleado de Comercio
Incendio en Corrientes Gustavo Valdés Día del Empleado de Comercio
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PREVENCIÓN DE DELITOS

Corrientes: recuperaron una bici que fue robada momentos antes

Tras una investigación por cámaras de seguridad, detuvieron a una persona.

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 12:48

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este miércoles recuperaron una bicicleta que fue denunciada como sustraída en la ciudad capital.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:30 , luego de que la policía recibiera información sobre un hecho delictivo. Inmediatamente, se inició una investigación que incluyó la observación de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar y localizar al presunto autor.

Como consecuencia, se detuvo al joven, quien tenía en su poder una bicicleta marca Overtech, modelo Fortis rodado 29, que coincide con la denuncia por robo.

Tanto el demorado como la bicicleta fueron trasladados a la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, donde se continúan con los trámites correspondientes.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD