Andrea del Boca fue absuelta en un juicio por defraudación al Estado

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) decidió que Andrea del Boca sea absuelta en la causa por defraudación al Estado en la que fue juzgada.

El debate oral había empezado el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 por la acusación de recibir 36 millones de pesos para la realización de la novela Mamá Corazón que protagonizó y produjo.

En el momento en el que el juez Fernando Canero comunicó la determinación judicial, se vio a la actriz Andrea del Boca llorar.

Durante la última audiencia, la actriz no quiso formular ninguna declaración y solo se limitó a tener algunas palabras hacia el tribunal que la juzgó. “En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”, comentó.

Qué dijo Andrea del Boca previo al inicio del juicio

En septiembre del 2024, luego de que la Justicia definiera la fecha de inicio del juicio en su contra, Andrea del Boca se manifestó como pocas veces lo hace en sus redes sociales acerca del tema.

“Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló”, escribió en una historia de Instagram.

“Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escape ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”, enfatizó.

