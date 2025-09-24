Caso Loan: el abogado de una detenida habló de un posible pacto de silencio familiar

El misterio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Corrientes, continúa sin resolverse. Ese día, el niño de cinco años almorzaba en la casa de su abuela junto a su padre y otros familiares, cuando desapareció mientras jugaba con sus primos. Desde entonces, nada se sabe de él y el caso acumula más dudas que certezas.

La investigación derivó en la detención de su tía, Laudelina Peña, y otras seis personas, entre ellas Mónica Millapi, quien cumple prisión domiciliaria en Neuquén, y su esposo, Daniel Ramírez, detenido en Corrientes.

A lo largo de estos meses, las hipótesis sobre el paradero de Loan fueron múltiples: accidente con encubrimiento, trata de personas, secuestro extorsivo y abuso sexual infantil. Sin embargo, ninguna fue confirmada.

En las últimas horas, el abogado defensor de Millapi y Ramírez, Jorge Monti, volvió a poner sobre la mesa una nueva teoría: la de un “pacto intrafamiliar de silencio”.

En declaraciones a la radio correntina El Gíglico, Monti cuestionó el rumbo de la investigación y afirmó que desde el inicio hubo un “manoseo” en el caso, lo que habría generado confusión y desvíos. Según el letrado, “deberían haber detenido a todos los que participaron del almuerzo, incluso a la abuela de Loan, y no solo a siete personas”.

Aunque aclaró que su tarea es exclusivamente defender a sus clientes, el abogado insistió en que la desaparición del niño podría estar vinculada a un acuerdo de silencio dentro de la familia:

“Se trata de una cuestión intrafamiliar donde existe un pacto de silencio y nadie quiere hablar para no involucrarse entre ellos”, expresó.

Mientras tanto, la causa sigue sin respuestas concretas y Loan continúa desaparecido, en medio de un caso que mantiene en vilo a Corrientes y a todo el país.