Corrientes: aterrizaje de emergencia de una avioneta en Monte Caseros

Un sorpresivo hecho alteró la calma de los vecinos de la ciudad correntina de Monte Caseros este miércoles, cuando una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en la vieja pista del aeroclub local.

La aeronave, que transportaba a dos personas, un hombre y una mujer, se dirigía desde Gualeguay, Entre Ríos, hacia Eldorado, Misiones. Afortunadamente, sus dos ocupantes resultaron ilesos.

Tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y al lugar acudieron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del hospital local.

La bombera Maitena Carlino, quien participó del procedimiento, explicó que se prepararon para un posible combate de incendios o rescate de personas atrapadas, pero al llegar, los tripulantes ya se encontraban fuera de la avioneta y conscientes.

Alerta técnica o falta de combustible, las posibles causas

Según las primeras versiones, la emergencia se habría producido por una alerta técnica interna o por la falta de combustible, lo que obligó al piloto a descender de manera preventiva. Los tripulantes desconectaron las conexiones de combustible para evitar riesgos de incendio o explosión.

En declaraciones al medio local montecaserosonline, la bombera Carlino calificó el suceso como "una desgracia con suerte", ya que no se produjeron daños personales, aunque sí algunos daños materiales en la aeronave.

Actualmente, los ocupantes de la aeronave están a la espera del visto bueno de la Navegación Aérea Civil (NAC) para poder trasladar la avioneta.

*Con información de Monte Caseros Online