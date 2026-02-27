Lenguaje de señas: arranca un curso gratuito en Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes abrió la inscripción para el curso de Lenguaje de Señas y Comunidad Sorda 2026. La propuesta comenzará el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el 9 de abril.

La capacitación se dictará de 9 a 12 en el salón auditorio del campus “Deodoro Roca”. El programa contempla seis encuentros presenciales.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio a cargo de José Irigoyen, a través del Consejo Provincial de Discapacidad. El organismo es dirigido por la profesora Roxana Tannuri.

El objetivo es promover herramientas de comunicación e integración. El curso está destinado a personas interesadas en incorporar nociones del lenguaje de señas.

Inscripción

Los interesados deberán enviar un correo electrónico a [email protected]. Se tiene que precisar nombre y apellido, DNI, email personal, número de contacto y entidad a la que pertenecen. La inscripción estará habilitada hasta el 3 de marzo.