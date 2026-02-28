Boca recibe a Gimnasia de Mendoza y busca apaciguar las críticas

Boca recibirá este sábado a Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura, en un partido que estará marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión, donde el local busca mejorar su producción y apaciguar las críticas por el bajo nivel del equipo.

El encuentro, que está programado para las 17:45, se llevará a cabo en “La Bombonera” y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Boca llega a este encuentro luego de empatar en la última fecha como local frente a Racing, mientras que el martes debutó en la Copa Argentina con un cómodo triunfo 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con un doblete del delantero paraguayo Adam Bareiro.

Pese a ocupar la novena posición en la Zona A del Torneo Apertura con ocho unidades, los dirigidos por Claudio Úbeda tienen un partido menos que el resto de los equipos (deben uno ante Lanús), por lo que en caso de vencer a los mendocinos se acomodarán en la tabla.

El rendimiento del Xeneize es baja y su público se lo hizo sentir en las últimas presentaciones como local.

El DT prepara una rotación en la formación titular con la intención de mantener la intensidad y darle frescura al ataque.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, viene de igualar 1-1 como local frente a Independiente y, si bien está 13° con siete puntos, una histórica victoria en “La Bombonera” le permitiría soñar con pelear por el ingreso a los playoffs.

Independiente, local

Independiente recibirá este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de reencontrarse con la victoria y meterse nuevamente en la pelea por las primeras posiciones en la Zona A.

El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini a partir de las 20.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros llevan dos fechas sin ganar, marchan en la séptima ubicación en la Zona A con siete unidades y buscarán reencontrarse con la victoria para así ilusionarse con pelear por las primeras posiciones.