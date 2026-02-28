Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque coordinado contra Irán

La situación en Medio Oriente escaló niveles de tensión este sábado durante la madrugada de la Argentina, cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán.

Israel informó que fue un “ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia en todo su territorio. La ofensiva, con epicentro en Teherán, puso en alerta a la región y disparó las alarmas de un posible enfrentamiento a gran escala.

Según informó el Ministerio de Defensa israelí, la operación buscó “eliminar amenazas” directas contra el país. El ministro Israel Katz ordenó medidas excepcionales de seguridad y advirtió: “Se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los objetivos alcanzados.

Por su parte, AP indicó que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que su país inició “importantes operaciones de combate en Irán”. Aunque las principales imágenes hacen foco en Teherán, la prensa local reporta que los ataques se produjeron en distintas partes de Irán.

Explosiones en Teherán y máxima alerta en Israel

El ataque se produjo a plena luz del día y sacudió el centro de Teherán. Testigos relataron haber escuchado fuertes explosiones cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Una nube densa de humo se elevó sobre la ciudad, mientras la televisión estatal iraní confirmaba las detonaciones, sin precisar las causas. Horas después, se registraron nuevas explosiones en la capital. Hasta el momento, no se reportaron víctimas.

En paralelo, Israel activó las sirenas antimisiles en distintas zonas del país y emitió una “alerta proactiva” para que la población se mantuviera cerca de refugios ante la posibilidad de un ataque inminente. El ejército israelí explicó que la medida buscó preparar a la sociedad para un posible lanzamiento de misiles o drones desde Irán.

Como respuesta inmediata, Irán cerró su espacio aéreo y lanzó advertencias a los pilotos mientras continuaban las explosiones en Teherán. El paradero del ayatolá Jamenei, de 86 años, seguía siendo una incógnita, ya que no apareció en público en los últimos días, en medio de un clima de máxima tensión con Estados Unidos.

Estados Unidos y el tablero geopolítico en alerta

La ofensiva israelí se produjo en un contexto delicado. Estados Unidos desplegó en las últimas semanas una importante flota de aviones de combate y buques de guerra en la región, en un intento por presionar a Teherán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear.

El despliegue militar de Estados Unidos se enmarca en una política internacional que tiende a ser más dura que en otras épocas. La situación mantiene en vilo a la comunidad internacional, que sigue minuto a minuto la evolución de los acontecimientos en una de las zonas más calientes del planeta.

Según Trump, Teherán ha seguido desarrollando su programa nuclear y planea desarrollar misiles con capacidad para alcanzar Estados Unidos. A través de un video publicado en su perfil de Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo: “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

TN