Chofer de aplicación fue detenido por abuso y robo tras drogar a una pasajera

Un joven de 24 años, fue detenido este viernes en el barrio Tambor de Tacuarí de la ciudad de Corrientes, acusado de abusar sexualmente de una mujer y robarle una importante suma de dinero, tras presuntamente drogarla.

El arresto es el resultado de una investigación conjunta entre la Unidad Fiscal 5 de esta ciudad y la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos (Didc).

Allanamiento y detención

El allanamiento, realizado en las primeras horas de este viernes en un complejo de monoblocks, permitió la detención del buscado y el secuestro de un teléfono celular y un automóvil, elementos clave para la investigación.

Según el expediente, los hechos ocurrieron a principios de año cuando la víctima abordó el vehículo conducido por el joven, quien trabajaba como chofer de Uber. Durante el trayecto, el acusado le habría ofrecido una bebida que la dejó inconsciente.

Aprovechando el estado de la mujer, el conductor la habría trasladado a un albergue transitorio, donde habría cometido el abuso.

Transferencia de 100 mil pesos

Además del grave delito, se constató que el chofer habría realizado una transferencia de aproximadamente $100.000 desde la billetera virtual de la víctima a su cuenta personal.

Tras semanas de exhaustivo trabajo de investigación, las autoridades lograron esclarecer el suceso, culminando con la detención del sospechoso.