Caso Loan Peña: el juicio iniciará el 7 de octubre

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) N°7 fijó el inicio del juicio oral y público por el caso Loan Peña para el 7 de octubre. Sin embargo, el fiscal general Carlos Schaefer rechazó la fecha y argumentó que el debate debería adelantarse para esclarecer las circunstancias de la desaparición del menor.

Durante la audiencia preliminar, los jueces extendieron por 15 días el plazo para la presentación de pruebas. Además, llamaron a las partes a acordar para evitar elementos y testimonios reiterados.

La audiencia comenzó este viernes a las 9 en el salón auditorio de la Facultad de Derecho de la Unne. La Justicia Federal eligió este lugar por la complejidad técnica del caso y la cantidad de partes involucradas. Se desarrolla de manera virtual, con transmisión por el canal de YouTube del Poder Judicial.

Se debaten las pruebas y la lista de 161 testigos considerados esenciales para la acusación. Siete de los imputados enfrentan cargos por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña, mientras que otros diez por entorpecer la investigación.