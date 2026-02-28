San Lorenzo visita a Talleres sin público visitante

Talleres y San Lorenzo se enfrentarán este sábado desde las 22:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para sostenerse dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final de la Zona A.

La dirigencia azulgrana solicitó jugar con público visitante, aunque Talleres rechazó la propuesta, por lo que el duelo se disputará únicamente con hinchas locales.

El conjunto cordobés, dirigido por Carlos Tevez, buscará recuperarse tras la derrota 2-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Talleres suma 10 puntos producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas, alternando buenas actuaciones con resultados irregulares que le impiden afirmarse en la parte alta.

Antes del último traspié había conseguido dos victorias consecutivas frente a Gimnasia de Mendoza y Rosario Central, cortando además una racha de más de diez años sin ganar en Arroyito. La principal novedad es la incorporación de Franco Cristaldo, quien ya se entrena con el plantel tras rescindir su contrato con Gremio.

El “Ciclón” llega tras una exigente seguidilla de encuentros disputados en apenas 48 horas. El equipo dirigido por Damián Ayude venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y luego empató 1-1 frente a Instituto, resultados que le permitieron alcanzar los 11 puntos y mantenerse en zona de clasificación.

El entrenador evalúa variantes para administrar cargas físicas y sostener el rendimiento, con Luciano Vietto perfilándose como posible titular tras convertir en partidos consecutivos.