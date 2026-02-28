¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Claudio Polich Eduardo Tassano JP Valdés
Claudio Polich Eduardo Tassano JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 28 de febrero

Por El Litoral

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 07:09

Murió una niña correntina internada tras un fatal choque en Brasil

Investigan una llamativa denuncia de un millonario robo a camioneros en Corrientes

Celebra Milei: son leyes la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad

La UCR mostró su fuerza y hubo críticas a Milei

Corrientes se consolidó entre los 10 destinos más visitados del país durante el verano

Diputados: Tassano inauguró el Ciclo de Capacitación Parlamentaria

Gran enjambre de avispas mantuvo en vilo a una escuela primaria en Bella Vista

Chofer de aplicación fue detenido por abuso y robo tras drogar a una pasajera







 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD