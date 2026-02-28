Las noticias más importantes del 28 de febrero

Murió una niña correntina internada tras un fatal choque en Brasil
Investigan una llamativa denuncia de un millonario robo a camioneros en Corrientes
Celebra Milei: son leyes la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad
La UCR mostró su fuerza y hubo críticas a Milei
Corrientes se consolidó entre los 10 destinos más visitados del país durante el verano
Diputados: Tassano inauguró el Ciclo de Capacitación Parlamentaria
Gran enjambre de avispas mantuvo en vilo a una escuela primaria en Bella Vista
Chofer de aplicación fue detenido por abuso y robo tras drogar a una pasajera