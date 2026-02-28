¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tras el ataque, Trump le mandó un mensaje a iraní: “Tomen el control de su gobierno"

En un video publicado en Truth Social, el presidente de Estados Unidos aseguró que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.
 

Por El Litoral

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 08:14

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en su cuenta de la red social Truth Social que el Ejército de Estados Unidos comenzó un gran operativo de combate en Irán y que el objetivo es “eliminar amenazas inminentes” del régimen iraní.

En un video publicado en esta red, Trump ha asegurado que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

Además, el mandatario estadounidense llamó a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez que termine la operación militar y le pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas, prometiendo “inmunidad total” si lo hacen.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo”, indicó Trump en un mensaje en sus redes sociales, después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

