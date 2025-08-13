Corrientes: Gustavo Valdés encabezará eventos en Capital y en Empedrado

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezará este miércoles dos eventos de relevancia en Capital y otro el interior provincial. El primer punto es la Expo Joven, más tarde un encuentro de Pymes y por último se trasladará hasta Empedrado.

La agenda del gobernador inicia con la Expo Joven, que arrancó el martes y concluye este miércoles. En el ex Regimiento N° 9, desde las 11, Valdés tendrá contacto con los jóvenes y estudiantes.

Cabe recordar que en esta cuarta edición se realizan charlas de orientación vocacional y salud mental, talleres de habilidades para el trabajo, espacios para armado de currículum, propuestas de voluntariado y académicas, actividades culturales, streaming, zona gamer, entre otras iniciativas.

Por la tarde, el mandatario asistirá al encuentro “Economía Argentina. Pymes en acción”, que se realizará en el auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes.

El último punto será Empedrado, donde a las 19.30 el gobernador inaugurará las refacciones del hospital local, ubicado en calle Mendoza 251 de esa localidad.

