Arrancó la cuarta edición de la Expo Joven en Corrientes

Con el objetivo de que los jóvenes de Corrientes puedan explorar sus opciones educativas y laborales, este martes inició la cuarta edición de la Expo Joven en el predio del ex Regimiento 9.

Organizada en conjunto por el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes, la propuesta se desarrollará el 12 y 13 de agosto, de 8 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán acceder a charlas de orientación vocacional y salud mental, talleres de habilidades para el trabajo, espacios para armado de currículum, propuestas de voluntariado y académicas, actividades culturales, streaming, zona gamer, entre otras iniciativas.

La directora provincial de Juventud, Clara Gortari, destacó que “apostamos a que durante estos dos días los estudiantes puedan sacarse todas las dudas posibles” y subrayó que “pensamos estos espacios para que tengan herramientas para desarrollarse”.

Por su parte, la coordinadora provincial de Juventud, María José Velozo, señaló que “buscamos apuntalar las opciones para los estudiantes para que puedan trabajar, estudiar y emprender”, enfatizando que “nuestro objetivo es que salgan con posibilidades para desarrollarse a futuro”.

El diputado provincial Ariel Báez valoró el evento como un “punto de encuentro para que los jóvenes puedan encontrar herramientas para trabajar en su futuro” y resaltó la articulación entre las áreas del Gobierno y la Municipalidad.

Finalmente, el intendente Eduardo Tassano reafirmó que “en nuestra gestión apostamos a los jóvenes, priorizando que sean parte de este avance” e insistió en la construcción del futuro para las nuevas generaciones.