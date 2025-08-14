El intendente Eduardo Tassano anunció el pago del plus complementario de agosto

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, anunció que el pago del plus complementario para los trabajadores municipales de la ciudad comenzará el próximo lunes 18 de agosto.

El cronograma se extenderá hasta el miércoles 20.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados recibirán el depósito en sus respectivas cuentas bancarias este lunes 18.

Los agentes Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP) , ubicada en Brasil 1269.

Aquellos Neike bancarizados que no posean tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes de av. Teniente Ibáñez 1826.

Cronograma de pago por terminación de DNI

Para los trabajadores Neike no bancarizados y los que deban cobrar por ventanilla, el pago se realizará según la terminación del DNI:

Lunes 18 de agosto : DNI finalizados en 0, 1 y 2.

Martes 19 de agosto : DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 20 de agosto: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

El horario de atención de la CMP es de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.