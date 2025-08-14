¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Corrientes Expo Joven Expo Rural
Ciudad de Corrientes

El intendente Eduardo Tassano anunció el pago del plus complementario de agosto

La liquidación se realizará de forma automática para los agentes bancarizados, mientras que los demás deberán cobrar por la Caja Municipal de Préstamos o por ventanilla del Banco de Corrientes

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 18:47

El intendente de la ciudad de CorrientesEduardo Tassano, anunció que el pago del plus complementario para los trabajadores municipales de la ciudad comenzará el próximo lunes 18 de agosto.

El cronograma se extenderá hasta el miércoles 20.

  • Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados recibirán el depósito en sus respectivas cuentas bancarias este lunes 18.

  • Los agentes Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269.

  • Aquellos Neike bancarizados que no posean tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en la sucursal del Banco de Corrientes de av. Teniente Ibáñez 1826.

Cronograma de pago por terminación de DNI

Para los trabajadores Neike no bancarizados y los que deban cobrar por ventanilla, el pago se realizará según la terminación del DNI:

  • Lunes 18 de agosto: DNI finalizados en 0, 1 y 2.

  • Martes 19 de agosto: DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

  • Miércoles 20 de agosto: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

El horario de atención de la CMP es de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

