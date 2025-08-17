Milei confirmó a Virginia Gallardo como primera candidata a diputada nacional

La Libertad Avanza presentó en Corrientes lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre. Se confirmó que Virginia Gallardo encabezará la grilla seguida de Isidro Gapel Rekosup y Aimará Poderda.

La vedette, que fuera “Chica del Verano” en 2011 y que saltara a la fama como pareja de Ricardo Fort, es en la actualidad panelista en TV abierta y cable. También participó en un capítulo de la miniserie “Menem” (Prime Video). Nació en Corrientes capital el 25 de septiembre de 1985

Gallardo además tomó clases de economía con Javier Milei y dejó sin respuestas a Axel Kicillof al proponer en un programa televisivo “dejar de pagar impuestos e imprimir billetes para que todos seamos millonarios”.