Club de Regatas Corrientes Elecciones La Libertad Avanza
CORRIENTES

Milei confirmó a Virginia Gallardo como primera candidata a diputada nacional

Se develó el misterio sobre los candidatos de la Libertad Avanza.

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 21:34

La Libertad Avanza presentó en Corrientes lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre. Se confirmó que Virginia  Gallardo encabezará la grilla seguida de Isidro  Gapel Rekosup y Aimará Poderda. 

La vedette, que fuera “Chica del Verano” en 2011 y que saltara a la fama como pareja de Ricardo Fort, es en la actualidad panelista en TV abierta y cable. También participó en un capítulo de la miniserie “Menem” (Prime Video). Nació en Corrientes capital el 25 de septiembre de 1985

Gallardo además tomó clases de economía con Javier Milei y dejó sin respuestas a Axel Kicillof al proponer en un programa televisivo “dejar de pagar impuestos  e imprimir billetes para que todos seamos millonarios”.

 

