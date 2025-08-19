Forestadora Tapebicuá: trabajadores denuncian que la empresa les hizo una "propuesta insultante"

La situación de los trabajadores de Tapebicua S.A., radicada en Virasoro, parece no cambiar. Este martes se conoció un comunicado firmado por familiares y trabajadores de la forestadora donde se da constancia de “la magnitud de la falta de respeto con la que nos tratan”.

El comunicado inicia con un agradecimiento al acompañamiento de la comunidad, ya que “su apoyo incondicional ha sido nuestro abrigo”, para luego dar detalles de la continuidad del plan de lucha de los trabajadores.

“Una propuesta insultante”

“Una propuesta insultante”, así definen los trabajadores al planteo de la empresa, pues se da cuenta de que “ofrecieron pagar solo el 30% de los salarios”.

“Pretenden que les regalemos el 70% de nuestro trabajo”, dice de forma tajante el mensaje.

Cabe recordar que anteriormente el representante y delegado de los trabajadores de la empresa, César Alberto Gómez, dialogó con El Litoral y comentó que “hace 30 días estamos suspendidos sin cobrar un peso. Nos siguen debiendo parte del sueldo y el aguinaldo. Es una situación insostenible”.

“En silencio y con hambre”

El mensaje detalla que el acampe de los trabajadores a la mirada de la empresa es “una pésima imagen para la búsqueda de inversores”, calificando este comentario como un “cinismo increíble”. Y continúa “quieren que nos quedemos en silencio y con hambre para no “molestar” sus negocios”.

A su vez, los trabajadores de Tapebicuá reclamaron más intervención del Estado provincial. En sus palabras, se sienten “completamente solos frente a una empresa que se niega a cumplir la ley”.

Firmeza y convicción

El comunicado finaliza con un pedido contundente “exigimos el pago del 100% de los salarios adeudados”, además de la “reincorporación inmediata de todos los compañeros”.

El último punto pide “un plan de viabilidad serio y transparente para el futuro de la planta”. Para concluir aclara que “no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo nuestro derecho”.

