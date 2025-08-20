Valdés inauguró pavimentación en los accesos a Curuzú Cuatiá y Cazadores Correntinos

El Gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurada la repavimentación del acceso oeste de Curuzú Cuatiá, una obra que, según expresó, garantiza mejoras en la transitabilidad y refuerza el crecimiento de la ciudad.

En su discurso, Valdés remarcó que “administrar bien el Estado implica que te alcancen los recursos” y subrayó que Curuzú cambió y está cambiando con el sostenido ritmo de obras. La intervención, a cargo de una empresa privada, significó la colocación de 3 mil metros de asfalto que transformaron el ingreso a la localidad, además de otras mejoras en el hospital, seguridad, espacios verdes e infraestructura urbana.

El mandatario provincial también expresó que podría tratarse de la última obra que inaugure en Curuzú Cuatiá antes de finalizar su gestión. “Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Este es el camino: seguir construyendo el futuro juntos”.

Obra clave en Cazadores Correntinos

Previo a su visita a Curuzú, Valdés habilitó la pavimentación del acceso a Cazadores Correntinos, que incluyó seis kilómetros sobre la Ruta N°126 y la entrada a la localidad.

“Ver a Cazadores así es un sueño cumplido”, expresó el Gobernador, recordando el compromiso asumido tiempo atrás. En este caso, la obra también fue financiada íntegramente con recursos propios de la Provincia.

El mandatario repasó otras acciones en la localidad como la construcción de una escuela, viviendas, comisaría, y anunció que próximamente se avanzará con el polideportivo y un cajero automático del Banco de Corrientes.

Por su parte, el comisionado interventor Gustavo Romero calificó la jornada como “un día histórico” al destacar que la obra permitirá dejar atrás el aislamiento que sufrían los vecinos en épocas de lluvia. “Este acceso es mucho más que una obra vial, es una puerta abierta hacia nuevas oportunidades”, afirmó.

Con estas inauguraciones, el Gobierno provincial reafirma su política de inversión en infraestructura con fondos propios, apostando al desarrollo local, la conectividad y la mejora de la calidad de vida en el interior correntino.