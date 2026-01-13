¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

DETENIDO POR LA POLICIA

Era buscado por abuso sexual en Buenos Aires y fue atrapado en Goya

Fue un trabajo conjunto con los efectivos del distrito de Florencio Varela

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 20:00

En la ciudad de Goya fue localizado un hombre que estaba siendo buscado por una causa de abuso sexual de Buenos Aires, luego de un trabajo conjunto entre la Comisaría Primera de Goya, en forma conjunta con la Comisaría Primera de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. 
Mediante un allanamiento se materializó una orden de detención vigente y como resultado fue aprehendida una persona de apellido Muñoz, quien registraba pedido de captura por los delitos de abuso sexual y robo.


Tras su captura quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, permaneciendo bajo custodia hasta tanto se efectivice su traslado al Juzgado de Garantías N° 5 de Florencio Varela, conforme lo dispuesto por la autoridad interviniente.
Desde la Comisaría Primera de Goya se destaca el trabajo coordinado entre fuerzas policiales de distintas jurisdicciones, fortaleciendo la cooperación interprovincial.

