Era buscado por abuso sexual en Buenos Aires y fue atrapado en Goya

En la ciudad de Goya fue localizado un hombre que estaba siendo buscado por una causa de abuso sexual de Buenos Aires, luego de un trabajo conjunto entre la Comisaría Primera de Goya, en forma conjunta con la Comisaría Primera de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

Mediante un allanamiento se materializó una orden de detención vigente y como resultado fue aprehendida una persona de apellido Muñoz, quien registraba pedido de captura por los delitos de abuso sexual y robo.

Tras su captura quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, permaneciendo bajo custodia hasta tanto se efectivice su traslado al Juzgado de Garantías N° 5 de Florencio Varela, conforme lo dispuesto por la autoridad interviniente.Desde la Comisaría Primera de Goya se destaca el trabajo coordinado entre fuerzas policiales de distintas jurisdicciones, fortaleciendo la cooperación interprovincial.