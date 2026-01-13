¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Groenlandia Municipalidad de Mburucuyá JP Valdés
Groenlandia Municipalidad de Mburucuyá JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CIRCULAR CON PRECAUCION

Corrientes: alerta por socavón en la Ruta 12 a la altura de San Cosme

Se hundió parte del asfalto y la bicisenda y aguardan intervención de Vialidad Nacional

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 21:55

Este martes por la tarde, se registró un profundo hundimiento en la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1062, en la localidad de San Cosme, por lo cual se recomienda a los conductores circular con precaución.


Pobladores del lugar indicaron a El Litoral que el socavón ocurrió cerca del acceso al Camping Buena Vista, en inmediaciones a la Laguna Totora, a pocos metros de una estación de servicio Shell.


La erosión de la tierra hundió parte del pavimento y de la bicisenda en un sector del guardarrail, en una curva pronunciada.


Según pudo saberse, personal de Seguridad Vial de la Policía de Corrientes y de la Comisaría local permanecen en custodia a la vera de la ruta para evitar que la situación pase a mayores, ante el constante flujo vehicular.


Aguardan que en las próximas horas arriben técnicos de Vialidad Nacional para evaluar la situación y disponer las medidas urgentes que sean necesarias

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD