Corrientes: alerta por socavón en la Ruta 12 a la altura de San Cosme

Este martes por la tarde, se registró un profundo hundimiento en la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1062, en la localidad de San Cosme, por lo cual se recomienda a los conductores circular con precaución.



Pobladores del lugar indicaron a El Litoral que el socavón ocurrió cerca del acceso al Camping Buena Vista, en inmediaciones a la Laguna Totora, a pocos metros de una estación de servicio Shell.



Según pudo saberse, personal de Seguridad Vial de la Policía de Corrientes y de la Comisaría local permanecen en custodia a la vera de la ruta para evitar que la situación pase a mayores, ante el constante flujo vehicular.



Aguardan que en las próximas horas arriben técnicos de Vialidad Nacional para evaluar la situación y disponer las medidas urgentes que sean necesarias