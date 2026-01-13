Ante la amenaza de Trump, Groenlandia quiere seguir siendo Dinamarca

En una reunión clave sobre el futuro de Groenlandia, la isla más grande del mundo que el presidente norteamericano Donald Trump quiere ocupar, los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia serán recibidos este miércoles en la Casa Blanca por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El mandatario republicano, que en los últimos días afirmó que quiere tomar el control de esta isla rica en recursos mineros “de una forma u otra”, argumenta que, si Washington no diera este paso, Rusia y China se convertirían en potencias hegemónicas en el Ártico.



Antes del encuentro, el primer ministro de Groenlandia advirtió este martes que, si tuvieran que elegir, los groenlandeses preferirán seguir del lado de Dinamarca antes que pasar a formar parte de Estados Unidos.

“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”, declaró Jens-Frederik Nielsen en una conferencia de prensa en Copenhague junto a su par danesa, Mette Frederiksen.

“Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos”, enfatizó Nielsen.

Junto a él, Frederiksen señaló que no había sido sencillo resistir lo que describió como “una presión totalmente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano”.

“Hay muchas indicaciones de que lo más difícil está por venir”, añadió.

Vivian Motzfeldt, la jefa de la diplomacia de Groenlandia, había solicitado la semana pasada una reunión con Rubio.

“El vicepresidente estadounidense JD Vance quiere participar también en esta reunión, y será el anfitrión”, declaró este martes a la prensa el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen.

El año pasado, después de que Trump ya hubiera manifestado su intención de tomar el control de Groenlandia, JD Vance realizó una visita no solicitada a este territorio.

Ante la oleada de críticas que provocó, limitó finalmente el viaje a la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de la isla.

Entonces arremetió contra lo que consideraba la débil implicación danesa en Groenlandia y en la seguridad ártica, calificando a Dinamarca de “mal aliado”, lo que desató la indignación de Copenhague.

Malentendidos

El lunes, la OTAN y Groenlandia anunciaron su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio con el objetivo de disuadir a Trump.

“Estados Unidos debería, por el contrario, agradecer a Dinamarca, que a lo largo de los años ha sido un aliado muy leal”, afirmó el domingo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, cuyo país es el miembro más reciente de la OTAN.

Dinamarca y el gobierno autónomo de Groenlandia esperan que la reunión sirva para disipar “malentendidos” sobre la defensa y la presencia de China en la región, entre otras cuestiones.

Según el ministro danés de Exteriores, la reunión del miércoles debe permitir “trasladar toda esta discusión [sobre Groenlandia], (...), a una sala de reuniones, donde se pueda mirar a los ojos y hablar de los asuntos en cuestión”.

El gobierno danés recordó recientemente haber invertido cerca de 90.000 millones de coronas (unos 14.000 millones de dólares) para reforzar su presencia militar en el Ártico.

Por su pate el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.

Reacción de la OTAN

Hasta ahora Rutte se negó a participar en la disputa, e insistió en que no era su papel intervenir.

“Nunca, jamás comento cuando hay discusiones dentro de la alianza”, dijo el secretario general de la alianza ante el Parlamento Europeo en Bruselas. “Mi papel es asegurarme de que resolvamos los problemas”.

Afirmó que la organización militar, compuesta por 32 naciones, debe centrarse en proporcionar seguridad en la región ártica, que incluye Groenlandia. “Cuando se trata de la protección del Alto Norte, ese es mi papel”.

Las tensiones aumentaron este mes mientras Trump y gobierno impulsan el tema y la Casa Blanca considera una serie de opciones, incluida la fuerza militar, para adquirir Groenlandia. Trump dijo que preferiría “hacer un trato” por el territorio, “pero de una forma u otra, vamos a tener Groenlandia”.

Por otra parte, una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos se dirige a Copenhague para sostener reuniones el viernes y el sábado, en un intento de mostrar unidad entre Estados Unidos y Dinamarca.

(Con información de La Nación)