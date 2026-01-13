Fallecio Enrique Arduino. Fundador del Club de la Libertad. Recio liberal, de los que estimulan el debate de las ideas para consolidar su difusión, su crecimiento y su aporte al mundo civilizado.

Desde el comienzo nos enseñó a todos, que la tarea no sería fácil pero tampoco imposible. Su rigor intelectual iba acompañado de su teson y de una permanente preocupación por divulgar las ideas de la libertad en los mas jóvenes.

Nunca le tuvo miedo al debate. Fue respetuoso y exigió respeto, no solo hacia el , sino hacia todos aquellos que con su esfuerzo llevaban una tarea difícil en tiempos de profundo populismo. No intentaba ser simpático, sin embargo era muy ameno y sabia que las grandes luchas se conquistan con racionalidad y con valores.

El Club de la libertad perderá su presencia física, pero su espíritu quedara marcado en todos los que lo conocimos, lo apreciamos, debatimos con el y tomamos nota del largo camino que debíamos transitar. Hasta siempre Enrique. Viva la libertad.

Directorio del Club de la Libertad