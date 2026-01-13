Corrientes: abrieron la inscripción a la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores

El Gobierno de Corrientes habilitó la inscripción de la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores, una propuesta recreativa que se llevará adelante en febrero. La iniciativa está destinada a personas de más de 60 años y es de acceso gratuito.

Fecha, actividades e inscripción

Las actividades se realizarán todos los viernes de febrero, de 8.30 a 12, en el Club de Invico, ubicado en el barrio Quintana de la ciudad de Corrientes.

Según se informó, con el objetivo de promover la recreación en adultos mayores, el programa incluye:

El uso de la pileta.

Bailes.

Juegos.

Gimnasia pasiva y ejercicios acuáticos.