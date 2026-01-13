¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes: abrieron la inscripción a la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores

Se desarrollará durante febrero, con encuentros semanales gratuitos en el Club de Invico.

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 12:46

El Gobierno de Corrientes habilitó la inscripción de la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores, una propuesta recreativa que se llevará adelante en febrero. La iniciativa está destinada a personas de más de 60 años y es de acceso gratuito.

Fecha, actividades e inscripción 

Las actividades se realizarán todos los viernes de febrero, de 8.30 a 12, en el Club de Invico, ubicado en el barrio Quintana de la ciudad de Corrientes.

Según se informó, con el objetivo de promover la recreación en adultos mayores, el programa incluye:

  • El uso de la pileta.
  • Bailes.
  • Juegos.
  • Gimnasia pasiva y ejercicios acuáticos.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario online o realizar consultas al número de contacto habilitado: 3795-053592.

