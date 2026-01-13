Policía de Corrientes: requisitos y fechas para inscribirse a la Escuela de Suboficiales

La Policía de Corrientes anunció la apertura del período de inscripción para ingresar a la Escuela de Suboficiales “Sargento Juan Bautista Cabral”. Los interesados en formar parte de la institución podrán presentar sus carpetas desde este miércoles 14 hasta el viernes 30 de enero inclusive, bajo la modalidad de cursado presencial.

La convocatoria está destinada a la VIII° Promoción de Aspirantes a Cabo, con sedes de formación distribuidas en el Área Capital y en las siete Unidades Regionales de la provincia: San Luis del Palmar, Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Santo Tomé, Ituzaingó y Saladas.

Requisitos excluyentes para el ingreso

Para poder postularse, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones físicas, de edad y de conducta:

Edad: hasta 27 años para hombres y hasta 25 años para mujeres (cumplidos al 30-06-26).

Estado Civil: soltero/a.

Estudios: título secundario completo. Se aceptan constancias de título en trámite solo para egresados 2025 (sin materias adeudadas).

Estatura: mínimo de 1,65 m para hombres y 1,60 m para mujeres.

Tatuajes: no poseer tatuajes en lugares visibles con el uso del uniforme (rostro, cuello, brazos o piernas).

Antecedentes: no registrar antecedentes judiciales ni policiales.

Documentación y sedes de inscripción

La recepción de carpetas se realizará de 08:00 a 12:00 en días hábiles. Los postulantes deberán presentar una carpeta colgante marrón con broche nepaco y toda la documentación perforada y ordenada.

Puntos de recepción:

Capital: Escuela de Suboficiales (Complejo Formativo Policial). Tel: 3794-950981. Goya: España N° 890. Santo Tomé: Av. San Martín y Brasil. Paso de los Libres: Los Ciento Ocho N° 1004. Curuzú Cuatiá: Berón de Astrada N° 490. Ituzaingó: Bernardino Valle y Libertador. Saladas: Leopoldo Lugones N° 1190. San Luis del Palmar: Eugenio F. Ramírez S/N.

Desde la institución remarcaron que no se recibirán carpetas incompletas ni aquellas que no cuenten con las certificaciones de firmas por escribano público o autoridad policial, según corresponda en cada documento (DNI, acta de nacimiento y cartilla médica).