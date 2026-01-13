Municipales reclaman que hace 45 días no cobran el sueldo en Mburucuyá

Los empleados municipales de Mburucuyá atraviesan una situación crítica ante la falta de pago de sus salarios. Según denuncian, llevan 45 días sin percibir sus haberes, un escenario inédito para muchos de ellos y que impacta de lleno en la economía de 50 de familias de la localidad correntina.

Julia, empleada municipal de Mburucuyá, relató la gravedad del conflicto a El Litoral: “Soy empleada municipal de planta permanente desde hace 12 años. Hace aproximadamente 45 días que estamos sin cobrar nuestro sueldo”.

Cerca de 50 familias afectadas

La trabajadora aseguró que la falta de pago tomó por sorpresa a todo el personal.

“La verdad, para nosotros, los empleados, es una sorpresa enorme porque nunca habíamos pasado por esto. Somos entre 45 y 50 familias y la verdad pasar por estas situaciones es agobiante, más los que tenemos chicos. Yo tengo mis chicos, soy la que solventa los gastos de la casa y hoy en día ya son 45 días que no cobramos nuestros sueldos”, expresó a este medio.

Además, cuestionó la falta de diálogo con las autoridades municipales: “Es imposible hablar con el intendente”, afirmó la empleada municipal.

El malestar entre los trabajadores va en aumento. “Estamos dolidos totalmente por la situación en la que estamos pasando. Cumplimos con nuestro trabajo, nuestro horario como tiene que ser, somos trabajadores que todos los días salimos a trabajar para llevar el pan a casa y que ellos no hagan esto ya es un montón”, manifestó Julia.

Finalmente, remarcó que se trata de una situación sin antecedentes en la gestión municipal. “La verdad es muy sorprendente, nosotros jamás habíamos tenido problemas, ni jamás pasamos por esta situación”, concluyó.

El pedido de los trabajadores municipales a el gobernador Juan Pablo Valdés.

Mientras tanto, los empleados esperan una pronta respuesta que permita destrabar el conflicto y regularizar el pago de los salarios adeudados. Por esa razón enviaron una nota dirigida al gobernador, Juan Pablo Valdés para buscar otras vías de solución, en la que explican la difícil situación por la que están pasando.