JP Valdés se reunió con referentes del ámbito portuario y de la navegación

El gobernador Juan Pablo Valdés recibió este martes en su Despacho de Casa de Gobierno al director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia, Adolfo Escobar Damus, y a referentes y técnicos del ámbito portuario y de la navegación. Informó al respecto que el encuentro fue "para trabajar de manera conjunta, en garantizar la navegabilidad y operatividad de nuestros puertos".

Remarcó así que "a través de nuestros puertos, fortalecemos nuestras exportaciones y el desarrollo de Corrientes", apuntando a "más empleo, producción y futuro para los correntinos".