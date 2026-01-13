¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

martes 13 Groenlandia Municipalidad de Mburucuyá
EN CASA DE GOBIERNO

JP Valdés se reunió con referentes del ámbito portuario y de la navegación

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 21:23

El gobernador Juan Pablo Valdés recibió este martes en su Despacho de Casa de Gobierno al director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia, Adolfo Escobar Damus, y a referentes y técnicos del ámbito portuario y de la navegación. Informó al respecto que el encuentro fue "para trabajar de manera conjunta, en garantizar la navegabilidad y operatividad de nuestros puertos".

Remarcó así que "a través de nuestros puertos, fortalecemos nuestras exportaciones y el desarrollo de Corrientes", apuntando a "más empleo, producción y futuro para los correntinos".

 

