Fiesta Nacional del Chamamé: horario inaugural, entradas y artistas de la primera noche

La ciudad de Corrientes se prepara para vivir la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, la 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial. El evento, que rinde culto al género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, tendrá lugar del 16 al 25 de enero en el emblemático anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, con una apertura programada para las 20:00.

La titular del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó que esta edición contará con novedades en la puesta escénica y artística. La dirección de este despliegue está en manos de la coreógrafa María Laura Cattalini, mientras que el Ballet Oficial volverá a ser conducido por el maestro Luis Marinoni.

Una apertura con impronta federal

La primera jornada del viernes 16 se perfila como un ritual de integración. Parejas representantes de más de 20 municipios del interior —como Alvear, Paso de los Libres, Mercedes y Santo Tomé, entre otros— participarán del desfile inaugural.

Además, se realizará la oficialización de la Pareja Nacional del Chamamé 2026, integrada por Belén Gamarra y Víctor Canteros, y la Pareja Nacional Juvenil conformada por Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón. En lo musical, la grilla del viernes promete diversidad con las actuaciones de Chamame Kuña, Mirian Asuad, el instrumentista Richard Scofano y el cierre nacional a cargo de Los Nocheros.

Venta de entradas y transmisiones

Ante la alta demanda de tickets, se decidió extender el horario de atención en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637), que ahora recibirá al público de 9 a 21. Los interesados también pueden comprar sus pases de forma online a través de la plataforma Weepas.

Para quienes no puedan asistir al anfiteatro, el Gobierno de Corrientes garantizó la cobertura total del evento:

Streaming: vía YouTube oficial y la plataforma Corrientes Play .

Televisión: transmisión nacional a través de la TV Pública dentro de su ciclo de festivales de verano.

Grilla del viernes: desde las 20